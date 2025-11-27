ODRŽANA 12. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 27.11.2025.godine svoju 12. Redovnu sjednicu. Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative usvojen je Nacrt Plana rada Općinskog vijeća Vogošća za 2026.godinu i upućen u Javnu raspravu. Javna rasprava će trajati do 12.12.2025.godine.

Usvojen je Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Općine Vogošća za period 2023-2024.godina, kao i Izvještaj o realizaciji Turističkog akcionog plana Općine Vogošća za 2024.godinu.

Vijeće je primilo k znanju i Informaciju o komunalnoj higijeni i održavanju zelenih površina u 2024. godini na području općine Vogošća, kao i Informaciju o stanju dječijih i sportskih igrališta na području Općine Vogošća.

Snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u subotu 29.11.2025.godine od 14 sati.