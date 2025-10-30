ODRŽANA 11. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA – NACRT BUDŽETA ZA 2026. GODINU U IZNOSU OD 21.800.000 KM

U zgradi Općine Vogošća danas je održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Vogošća, na kojoj su vijećnici razmatrali niz važnih tačaka koje se odnose na planiranje Budžeta, raspolaganje poslovnim prostorima, te stanje u oblasti obrazovanja i realizaciju ranijih zaključaka vijeća. Sjednica je, kao i uobičajeno, započela razmatranjem vijećničkih pitanja i inicijativa, gdje su vijećnici iznijeli prijedloge i primjedbe vezane za svakodnevni život građana, komunalnu infrastrukturu, uređenje javnih površina i unapređenje lokalne zajednice. Nakon uvodnog dijela, vijeće je prešlo na ključnu tačku dnevnog reda – Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu. Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu predložen je u iznosu od 21.800.000 KM, a ova tačka dnevnog reda je usvojena. Također, usvojen je Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Vogošća za 2025. godinu, čime se uređuje sistem nagrađivanja članova komisije za njihov angažman tokom izbornih procesa. Veliki dio sjednice bio je posvećen Odlukama o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vogošća, i to u ulicama Braće Kršo bb, Igmanska broj 50, Braće Halać broj 12, Rašida Bešlije broj 5, Igmanska broj 72, Kobilja Glava broj 18, P.O. Zvijezda broj 38 i Igmanska broj 50. Ovim se osigurava kontinuitet poslovanja i stabilnost lokalnih privrednih subjekata. Također, i ovo je na 11. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća usvojeno. Usvojena je i 12. tačka dnevnog reda Nacrt Gender akcionog plana Općine Vogošća za period od 2026. do 2031. godine. Vijeće je primilo k znanju i Informaciju o ostvarenim prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za period od 1. januara do 30. septembra 2025. godine. U izvještaju je navedeno da su planirani prihodi realizovani u zadovoljavajućem obimu, te da su sredstva utrošena u skladu s usvojenim planovima i prioritetima. Jedna od značajnih tačaka bila je i Informacija o uspjehu učenika osnovnih škola i Srednjoškolskog centra Vogošća u učenju i vladanju u školskoj 2024/2025. godini. Istaknuto je da su učenici postigli zapažene rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima, te da su škole realizovale niz kulturnih, sportskih i humanitarnih aktivnosti koje doprinose razvoju mladih i jačanju zajednice. Posebno je pohvaljen rad nastavnika i školskih kolektiva na podizanju kvaliteta nastave. Ova tačka dnevnog reda je primljena k znanju. Na kraju sjednice, vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća Vogošća za period od 1. januara do 30. septembra 2025. godine. Ova informacija prikazuje koliko su ranije doneseni zaključci sprovedeni u praksi, te u kojim oblastima su postignuti najveći pomaci. Zaključeno je da Općinsko vijeće nastavlja s kontinuiranim radom na unapređenju svih segmenata života u Vogošći, uz otvoren dijalog s građanima i institucijama. Snimak 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Vogošća možete pogledati u programu Televizije Vogošća u subotu 01.11.2025.godine od 14 sati, a odgovori na vijećnička pitanja istog dana u 20 sati.