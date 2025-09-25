ODRŽANA 10. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA – OPĆINA VOGOŠĆA TRAŽI OD NADLEŽNIH HITNU REAKCIJU PO PITANJU GRIJANJA

Općinsko vijeće Vogošća danas je održalo svoju 10. redovnu sjednicu. Uz redovnu tačku Vijećnička pitanja i inicijative na dnevnom redu su se našle još samo dvije tačke i to Izvještaj o realizaciji manifestacije „Vogošćanski dani 2025“ i Informacija o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji općine Vogošća sa informacijama Bags Energotehnike, Sarajevogasa i Elektrodistribucije Sarajevo o pripremama za sezonu grijanja. Pomenuta informacija izazvala je dosta polemika zbog problema koji su se javljali protekle grijne sezone kod korisnika usluga Bags Energotehnike. U uvodnom izlaganju, direktor Enis Džihanić istakao je da će se i ove godine, kao i prethodne, Vogošća suočiti sa problemom neuredne isporuke toplotne energije. I općinski načelnik i vijećnici su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da nadležni ne rješavaju ovaj problem, kao i izostankom predstavnika Vlade Kantona Sarajevo i nadležnog ministarstva sa ove sjednice.

U svojoj diskusiji općinski načelnik Migdad Hasanović poručio je da „Općina Vogošća neće i ne može biti ničiji “taoc, te da „iako pitanje grijanja nije nadležnost Općine Vogošća svakako jeste zajednička briga“. Potencirao je da rješenje ovog problema može ići samo u dva pravca. Prvi je obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za nabavku mazuta za predstojeću sezonu, a drugi traženje alternativnih rješenja kako bi se ovaj problem trajno riješio.

Općinsko vijeće je donijelo i dva zaključka na ovu temu i to:

Tražimo od Vlade Kantona Sarajevo i resornog ministarstva da u što kraćem roku a najkasnije do početka tekuće sezone grijanja, poduzmu neophodne mjere i radnje na obezbjeđenju finansijskih sredstava i energenata neophodnih za urednu i blagovremenu isporuku toplotne energije građanima općine Vogošća od strane „Bags Energotehnika“ d.d. Vogošća, te da nas obavjestite o poduzetim aktivnostima najkasnije do 06.10.2025. godine. Kolegij Općinskog vijeća zajedno sa Općinskim načelnikom predlaže održavanje tematske sjednice Općinskog vijeća zbog alarmantnog stanja koje se odnosi na predstojeću sezonu grijanja. Na sjednicu će biti pozvani predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, nadležnog ministarstva, Bags Energotehnike i predstavnici građana. Sjednica će se održati najkasnije do početka sezone grijanja a sve u skladu sa informacijama koje smo dobili od direktora „Bags Energotehnika“ d.d Vogošća.

Izvještaj o realizaciji manifestacije „Vogošćanski dani 2025“ usvojen je nakon kraće rasprave.

Snimak 10. Redovne sjednice Općinskog vijeća Vogošća možete pogledati u programu Radio televizije Vogošća u subotu 27.09.2025.godine od 14 sati.