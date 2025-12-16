ODRŽAN SASTANAK OPĆINSKOG NAČELNIKA VOGOŠĆA I PREDSTAVNIKA UNDP-A

Dana 16. novembra 2025. godine u Općini Vogošća održan je sastanak Općinskog načelnika Migdada Hasanovića sa rezidentnim predstavnikom UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Reinaldom Mayerom, voditeljicom Sektora za energiju i okoliš Raduškom Cupać, te voditeljicom Sektora za dobru upravu Aidom Laković Hošo.

Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjoj saradnji Općine Vogošća i UNDP-a, realizovanim projektima, te mogućnostima za nastavak i unapređenje partnerstva u narednom periodu. Poseban akcenat stavljen je na participativnu lokalnu upravu, zelenu tranziciju, energetsku efikasnost, zaštitu okoliša, kao i jačanje dobrog upravljanja na lokalnom nivou.

Predstavnici UNDP-a istakli su da Općina Vogošća ostaje važan partner u okviru novog petogodišnjeg programa UNDP-a za Bosnu i Hercegovinu koji je usmjeren na održivi razvoj, uključivanje građana u procese odlučivanja i jačanje lokalnih zajednica.

Općinski načelnik Hasanović zahvalio se na dosadašnjoj podršci UNDP-a, te izrazio spremnost Općine Vogošća za dalju saradnju i realizaciju novih projekata od značaja za građane.