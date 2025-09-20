ODRŽAN MASKENBAL POD NAZIVOM „DJECI TREBA RADOSTI” – DAN IGRE, SMIJEHA I MAŠTOVITIH KOSTIMA

U prepunoj Kino sali JU KSC Vogošća, uz šarenilo boja i veselu atmosferu, održan je maskenbal pod simboličnim nazivom „Djeci treba radosti”. Ovaj događaj okupio je veliki broj mališana, roditelja i gostiju, koji su zajednički uživali u danu ispunjenom igrom, zabavom i kreativnošću. Atmosfera na maskenbalu je bila odlična, čime su organizatori Udruženja „Korak više“ i Forum mladih SDP Vogošća bili prezadovoljni. Među mališanima sjajno raspoložen je bio i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Maskenbal je protekao u duhu radosti i druženja, a mali učesnici su pokazali bogatstvo mašte kroz svoje originalne i raznovrsne kostime. Sala je bila ispunjena princezama, vitezovima, životinjama, superherojima i likovima iz bajki, a najmlađi su ponosno šetali svojim maskama, osvajajući simpatije publike.

Cilj manifestacije bio je, prije svega, pružiti djeci priliku za druženje, smijeh i nezaboravne trenutke. Poseban naglasak stavljen je na važnost zajedništva i očuvanja tradicije maskenbala kao događaja koji kod mališana potiče kreativnost, maštovitost i osjećaj pripadnosti zajednici. Na kraju programa organizatori su nagradili najmaštovitije maske, ali su svi učesnici kući ponijeli ono najvažnije – lijepe uspomene i radost zajedničkog druženja.