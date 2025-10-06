ODRŽAN DRUGI FESTIVAL KULTURE I SPORTA ZA DJECU VOGOŠĆANSKIH VRTIĆA

U Sportskoj dvorani “Amel Bečković” u Vogošći danas je u organizaciji JU KSC Vogošća i Općine Vogošća održana manifestacija pod nazivom “Drugi festival kulture i sporta za djecu vogošćanskih vrtića”. Manifestacija je organizovana uz učešće djece iz četiri vogošćanskih vrtića i to “Ljiljani”, “Trešnjica”, “Amel i Nur”, “Vogolino”.

U okviru revijalnog programa mališani su predstavili svoje kreativno znanje kroz ples i igru uz podršku i ohrabrenje svojih odgajateljica i roditelja. Manifestaciju je otvorila pomoćnica načelnika za društvene djelatnosti Jasmina Fazlić uz poruku da ova manifestacija treba postati tradicionalna.

Povod za održavanje ovog festivala jeste dječja nedjelja u okviru koje će biti rnarednih dana realizovano još sadržaja.