ODRŽAN 25. MEĐUNARODNI JUDO TURNIR „BIH AND NIPPON“ – NOVE MEDALJA ZA JUDOKE „VOGOŠĆE“

U Sportskoj dvorani „Goran Čengić“ u Sarajevu proteklog vikenda održan je jubilarni 25. Međunarodni judo turnir „BiH and Nippon“, koji organiziraju zajedno Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini i Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine. Na turniru je učestvovalo 450 takmičara i takmičarki iz 41 Judo kluba u više starosnih kategorija. Na pomenutom turniru učešće su uzeli i članovi Judo kluba Vogošća. Takmičari Judo kluba Vogošća ostvarili su impresivan uspjeh, osvojivši više medalja u različitim kategorijama. Njihovi rezultati potvrđuju kvalitet treninga, stručnost trenerskog tima i posvećenost samih sportista. Najveći uspjesi zabilježeni su u mlađim kategorijama, gdje su mladi borci pokazali izuzetnu tehniku, snagu i sportski duh.
Prvo mjesto osvojili su:
Hatidža Vražalica U13-48
Ganić Emir U11-46
Turanović Esma U9-25
Drugo mjesto zauzeli su:
Omar Jahić U9-38
Čengić Nedim U11-30
Ganić Adian U11-42
Abdullah Tulić U11-46
Ahmetagić Adna U13-36
Suljanović Amina U13-52
Treće mjesto pripalo je:
Mehmedu Ceriću U9-38
Abdulahu Omraseviću U9 -28
Adinu Džindi U13-50
Judo klub Vogošća nastavlja sa svojim radom i pripremama za buduće izazove, a ovi uspjesi dodatno motiviraju cijelu zajednicu da podrži mlade sportiste i nastavi razvijati judo kao sport koji oplemenjuje i gradi karakter. Takmičenje je pokazalo da judo u Bosni i Hercegovini ima svijetlu budućnost, a veliki broj mladih judoka je pokazalo dodatno judo znanje.