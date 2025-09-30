ODRŽAN 25. MEĐUNARODNI JUDO TURNIR „BIH AND NIPPON“ – NOVE MEDALJA ZA JUDOKE „VOGOŠĆE“

U Sportskoj dvorani „Goran Čengić“ u Sarajevu proteklog vikenda održan je jubilarni 25. Međunarodni judo turnir „BiH and Nippon“, koji organiziraju zajedno Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini i Džudo savez Federacije Bosne i Hercegovine. Na turniru je učestvovalo 450 takmičara i takmičarki iz 41 Judo kluba u više starosnih kategorija. Na pomenutom turniru učešće su uzeli i članovi Judo kluba Vogošća. Takmičari Judo kluba Vogošća ostvarili su impresivan uspjeh, osvojivši više medalja u različitim kategorijama. Njihovi rezultati potvrđuju kvalitet treninga, stručnost trenerskog tima i posvećenost samih sportista. Najveći uspjesi zabilježeni su u mlađim kategorijama, gdje su mladi borci pokazali izuzetnu tehniku, snagu i sportski duh.

Prvo mjesto osvojili su:

Hatidža Vražalica U13-48

Ganić Emir U11-46

Turanović Esma U9-25

Drugo mjesto zauzeli su:

Omar Jahić U9-38

Čengić Nedim U11-30

Ganić Adian U11-42

Abdullah Tulić U11-46

Ahmetagić Adna U13-36

Suljanović Amina U13-52

Treće mjesto pripalo je:

Mehmedu Ceriću U9-38

Abdulahu Omraseviću U9 -28

Adinu Džindi U13-50

Judo klub Vogošća nastavlja sa svojim radom i pripremama za buduće izazove, a ovi uspjesi dodatno motiviraju cijelu zajednicu da podrži mlade sportiste i nastavi razvijati judo kao sport koji oplemenjuje i gradi karakter. Takmičenje je pokazalo da judo u Bosni i Hercegovini ima svijetlu budućnost, a veliki broj mladih judoka je pokazalo dodatno judo znanje.