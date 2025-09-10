ODBOJKAŠKI KLUB „VOGOŠĆA“ VRŠI UPIS NOVIH ČLANOVA U ŠKOLU ODBOJKE

Od svog osnivanja, pa do danas Odbojkaški klub Vogošća ima mnogo uspjeha. Sportski duh u Vogošći ponovo dobija novo poglavlje, u toku je upis u školu odbojke, koja je otvorena za sve zainteresovane djevojčice i dječake različitih uzrasta. Cilj škole je da djecu i mlade na kvalitetan način uvede u svijet odbojke, pruži im osnove ove atraktivne igre i razvije timski duh, disciplinu i upornost.

Odbojka se smatra jednim od sportova koji najviše podstiču zajedništvo i saradnju, a istovremeno doprinose zdravom rastu i razvoju djece. Upravo zato, upis u školu odbojke predstavlja odličnu priliku da mališani steknu zdrave navike, razviju koordinaciju i motoriku, te se uključe u sportske aktivnosti koje će im koristiti kroz cijeli život.

Škola odbojke u Vogošći nudi moderne treninge prilagođene uzrastu djece, a program rada podrazumijeva učenje osnovnih tehnika, usvajanje pravila igre i postepeno uključivanje u takmičarske aktivnosti. Poseban akcenat stavlja se na timski rad i međusobno poštovanje, što ovu školu čini više od samog sportskog programa, ona je mjesto druženja, prijateljstva i pozitivne energije.

Škola odbojke održava se utorkom i petkom u SŠC Vogošća, a trening se održava od 17.45 sati do 19.45 sati. Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem kontakt telefona kluba ili direktno dolaskom na treninge, gdje će dobiti sve dodatne informacije o uslovima i rasporedu. Škola odbojke u Vogošći već sada bilježi veliki interes, a organizatori pozivaju sve mlade da se pridruže i postanu dio jedne lijepe sportske priče.