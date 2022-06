ODBOJKAŠKI KLUB VOGOŠĆA ORGANIZATOR TURNIRA ZA MLAĐE KATEGORIJE

U sklopu obilježavanja „Vogošćanski dani 2022“ OK Vogošća organizuje drugi tradicionalni odbojkaški turnir za mlađe kategorije „Vogošća KUP 2022“ u kategoriji godišta 2005 i mlađe. Turnir počinje sutra 25.06.2022. godine. Na turniru učešće će uzeti četiri ekipe i to: ŽOK Alipašino polje, OK Block Out , ŽOK Željezara, OK Vogošća.

Polufinalne utakmice i utakmica za treće mjesto se igraju na dva dobijena seta, a utakmice za prvo mjesto se igra po zvaničnim propozicijama.

Iz OK Vogošća nadaju se da će nastaviti ovu tradiciju i pozivaju sugrađane da dođu i uveličaju ovaj turnir.