OD UTORKA DO PETKA AKCIJA ČIŠĆENJA VOGOŠĆE

Od 30.05.2023.godine počinje akcija čišćenja Vogošće, koju provode Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP: “PARK” d.o.o. Sarajevo, “RAD” d.o.o. Sarajevo, “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo i “Pokop” d.o.o. Sarajevo.

Akcija počinje 30.05.2023. godine, a traje do 02.06.2023. godine.

Postrojavanje učesnika akcije i vozila koja će biti angažovana za provođenje planirano je u utorak 30.05.2023. godine, na platou kod kružnog toka “Pretis”, u 7,10 sati.

Slijedi spisak lokacija i termini na kojima će se akcija sprovoditi:

MZ Kobilja Glava – utorak 30.05.2023. godine

Pranje svih glavnih ulica

– Šipska, Kenana Brkanića, Stara Kaldrma, Kobilja Glava (kraj prema Humu, također) (oko MZ i spomen obilježja), Ejuba Delalića, Edina Kormana i Novi rezervoar.

Košenje

– igralište u Bušći, Kenana Brkanića i školskog igrališta, dio izmedju ulica Šipska i Kobilja Glava.

Kvarovi na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži

– Ulice Stara Kaldrma do br 9, Ulica Šipska do broja 12 i u istoj ulici kod broja 9, te u ulici Edina Kormana.

Raskresivanj u ulici Muhidina Čomage i Edina Kormana, te u ulici Kobilja Glava do broja 60. i 61. Takođe, kresanje grana od Solišta prema igralistu do potoka

Čišćenje groblja Orlić, zatimispod MZ Kobilja glava u ulici Šipska i Pravoslavnog groblja u ulici Kenana Brkanića.

MZ Hotonj – utorak 30.05.2023. godine

Košenje trave u Rašida Bešlije (kod MZ, oko oglasne table i oko kontejnera), ulica Barica na ulazu oko oglasne table, Donji Hotonj oko spomen obilježja, Orahov Brijeg na ulazu oko kontejnera, kod centra Gabeljić, padina prema magistralnoj cesti.

Čišćenje smeća ispod pasarele u Donjem Hotonju.

Planirano je pranje ulica:

1.Ul Muje Šejte

2. Ul Barica

3. Ul Mitra Šućura

4. Ul Donji Hotonj od spomen obilježja pored osnovne škole, ambulante pa do džamije

5. Ul Ramiza Alića

6.Ul Branilaca Hotonja

7.Ul Orahov Brijeg

Čišćenje divlje deponije u ulici Orahov Brijeg na br 16.

Čišćenje groblja Grahovište i Ugorsko

MZ Blagovac – srijeda 31.05.2023. godine

– Potkresivanje drveća i košenje trave, u putu i putnom pojasu

– Košenje oko autobusnih stajališta

Čišćenje smeća:

– Raskrsnica Blagovac IV

– Autobusna stajališta

– Raskrsnica Tihovići oko Doma

– Raskrsnica Blagovac III

Otklanjanje kvarova na kanalizacionoj i vodovodnoj mreži na lokacijama:

Blagovac I – 106. Kvar vode

Blagovac I – 173. Problem sa kanalizacijom

Čišćenje deponija

– Blagovac III iznad broja 234.

– Blagovac V ispod rezervoara

– Prema Budišićima

Čišćenje Pravoslavnog groblja Rosulje

MZ Vogošća I – srijeda 31.05.2023. godine

Košenje trave

1.Plato kod Pretisa

2.Pruga i obala oko pruge.

3.ul. Igmanska kod Jarbola.

4.Hair česma Krivača i obala rijeke Vogošće od SŠC Vogošća prema Likvalu i prema Krivači

Čišćenje:

1.Podhodnik u Izeta Delića,

2. Čišćenje platoa u Braće Kršo od broja 40 do br. 48.

Otklanjanje kvara u vodosnabdjevanja u ulici Samira GradiŠića br.19

Pranje ulica

1.Ul.Igmanska od slastičarne Park do kružnog toka.

2.ulice Bracć Planja, Porodice Hasagić i most.

3.Krak Omladinske pored Semikema

MZ Vogošća II – srijeda 31.05.2023. godine

Divlje deponije

– Ulica Gornja Jošanica lokalitet do doma Crvenog Krsta

Košenje trave

– Uz obalu Jošaničkog potokado ulice Gornja Jošanica I do broja 6

– Ulica Vogošćanskih Odreda do broja 44 F i Vogošćanskih Odreda do broja 2

Pranje Ulica

– Ulica Igmanska (Autobusko stajalište), Partizanskih Odreda zvijezda, Vogošćanskih Odreda slijepi krak, Branilaca Vijenca, 24 Juna i Tome Mendeša podhodnik

Otklanjanje kvarovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži

– Vogošćanskih Odreda do broja 15, i Vogošćanskih Odreda do broja 44

Čišćenje Mezarja Kaonik – Bradići

MZ Svrake – četvrtak 01.06.2023. godine

Košenje

– mezarje Borovi (Svrake IV), oko Mjesne Zajednice, između ulice i stadiona i dječjeg igrališta

Raskresivanje

– Svrake II, Svrake l, Podgaj, Miholjići (na broju 19 kresanje oko sijaličnog tijela), Svrake IV (gornji dio prema Krivoglacima)

Pranje ulica

Svrake l, Svrake IV, Podgaj

Uklanjanje divlje deponije na spoju naselja Svrake i Krivoglavaca

Uklanjanje kvarova na vodovodnoj mreži ul. Svrake lV do br. 36.

MZ Semizovac – četvrtak – 01.06.2023. godine

Čišćenje deponija:

– Vranjak, Ljubina i Poturovići

Pranje ulica od restorana Kulin Dvor do spomen obilježja.

Košenje trave na lokalitetima Donja Vogošća oko okretaljke i Poturovići prostor oko stanice u Poturovićima.

MZ Gora – petak 02.06.2023. godine

Košenje trave od ulaza u Goru preko puta restorana „Imidž“ do kraja kraja MZ Gora (Ljetovik),

Čišćenje divljih deponija.