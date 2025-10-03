OD PONEDJELJKA U PROGRAMU RTV VOGOŠĆA TRI NOVE EMISIJE

Od ponedjeljka 6. oktobra u programu RTV Vogošća možete pratiti tri nove emisije: “Vogošćani”, “Biznis klub Vogošća” i emisiju “Put do zdravlja”. Kroz serijal emisija ćemo predstaviti neke od najuspješnijih privrednih subjekata koji posluju na području naše Općine, najpoznatije Vogošćane, kao i medicinske i alternativne načine liječenja.

Autorice emisija su Arnela Katana, Azra Mešanović i Azra Grbo. Prvu emisiju možete pogledati u ponedjeljak 6. oktobra od 20h. Gost emisije je Muhamed Kozadra, ratni i poslijeratni načelnik Općine Vogošća.