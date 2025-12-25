OD JANUARA OBNOVA DOKUMENTACIJE ZA KORISNIKE MERHAMETA

Na evidenciji Merhameta u Vogošći upisano su porodice, uglavnom sa više članih bez ikakvih primanja ili su njihova primanja minimalna. Svi registrovani korisnici početkom godine su dužni obnoviti potrebnu dokumentaciju i dostaviti je u prostorije Merhameta koje se nalaze u Ulici PO Zvijezda br. 38.

Važno je napomenuti da pravo na pomoć u Merhametu ne mogu ostvariti korisnici javne kuhinje, ili neke druge organizacije kao ni radnosposobne osobe starosti do 50 godina. Što se dokumentacije tiče potrebno je sljedeće: Rješenje centra za socijalni rad, kućna lista, kopije ličnih karata za odrasle i zdravstvenih knjižica za djecu, dokaze o primanjima te potvrdu sa biroa za one koji se nalaze na evidenciji službi zapošljavanja.

Fokus rada Merhameta odnosi se na socijalnu skrb za ugrožene i bolesne osobe. Prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći bilo da se radi o domaćem stanovništvu, stanovnicima neke druge zemlje, pogođene nepogodama ili ratnim dešavanjima.