OD 1. NOVEMBRA OBAVEZNA ZIMSKA OPREMA – JESTE LI PRIPREMILI SVOJ AUTOMOBIL ZA ZIMU?

Od 1. novembra, po Zakonu o saobraćaju, obavezna je upotreba zimske auto-opreme. Pravilnik o podjeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, podrazumijeva da vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se na kolovozu nalaze snijeg. U zimsku opremu spadaju četiri zimska pneumatika, odnosno zimske gume kod kojih dubina gazećeg sloja ne smije biti manja od četiri milimetra.

Pored zimskih pneumatika vozači su obavezni da u prtljažniku obavezno imaju i odgovarajuće lance za snijeg, odnosno druge uređaje za povećanje prijanjanja, koje u slučaju potrebe postavljaju na najmanje dva pogonska točka, ukoliko naiđu na dio puta gdje je saobraćajnim znakom predviđena obavezna zimska oprema. Neposjedovanje propisanih pneumatika tretira se kao teža tehnička neispravnost i kazna koju saobraćajna policija može naplatiti u iznosu do 200 KM. Policajac ima pravo i da isključi iz saobraćaja vozilo koje nema zimske pneumatike i ostalu opremu, ako se ne koriste po propisu.

Pravovremana priprema vozila za zimu je najjeftinija i najbolja preventiva zimskih nezgoda. Vozači bi, zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju, pred zimsku sezonu obavezno trebali posjetiti servisera.