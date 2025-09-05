OBILJEŽENA 84. GODIŠNJICA PRVE PARTIZANSKE DIVERZANTSKE AKCIJE I STRADANJA STANOVNIKA KRIVOGLAVACA

U organizaciji udruženja ABNOR-a Vogošća na spomeničkom kompleksu Krivoglavci obilježena je 84. godišnjica stradanja civilnog stanovništva u naseljima Krivoglavci i Reljevo, Vogošća, te u lijašu. Bilo je to još jedno prisjećanje na prvu organizovanu parizansku diverzantsku akciju u kojoj je uništena pruga, nakon koje su fašisti izvršili odmazdu na civilnim stanovništvom ovog kraja. U okviru obilježavanja delegacije položile cvijeće i odale počast svim žrtvama fašističkog terora. Obilježavanju je prisustvovao načelnik Migdad Hasanovići i delegacija Općine Vogošća.

Prigodan performans pod nazivom “Ima me sve dok traju sjećanja”, napisan na tekstove uz pjesmu “Putovi” Mehmedalije Maka Dizdara izvele su studentice Selma Babić i Summeja Hondo. Njih je pripremil profesorica Senka Kasumagić.

Danas, u kripti spomen-kosturnice u Krivoglavcima, počivaju 124 civilne žrtve iz Vogošće, ubijene u Drugom svjetskom ratu. Njihova imena nisu samo uklesana u kamen, ona su urezana u kolektivnu svijest, kao opomena da lišavanje ljudskog života nikada ne smije biti zaboravljeno, niti ponovljeno.

U Krivoglavcima, i 84 godine kasnije, još uvijek odjekuje poruka da zaborav nikome nije donio mir, a sjećanje, koliko god bilo bolno, gradi temelj budućnosti.