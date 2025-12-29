OBILJEŽENA 33. GODIŠNJICA POGIBIJE VOGOŠĆANSKIH HEROJA HAKIJE MRŠE I REMZIJE VEJE

Centralni dio manifestacije obilježavanja godišnjice pogibije rahmetli Hakije Mrše i Remzije Veje upriličen je na stadionu koji s ponosom nosi ime jednog od njih – „Hakija Mršo”, mjestu trajnog sjećanja i poštovanja. Članovi porodica, predstavnici boračkih udruženja i brojne delegacije položili su cvijeće i proučili fatihu, prisjećajući se hrabrosti i žrtve ovih istinskih heroja.

Sa posebnim emocijama govorila je i supruga rahmetli Hakije Mrše, Mina Mršo, ističući da sjećanje na njegovu žrtvu živi kroz svaku novu generaciju koja uči šta znači ljubav prema domovini i slobodi, te da je ponos jači od bola jer je dao život za Bosnu i Hercegovinu.

Općinski načelnik Migdad Hasanović istakao je važnost organizacije ovakvih događaja, naglasivši da lik i djelo Hakije i Remzije ostaju trajno upisani u kolektivno pamćenje.

Nadahnute poruke uputili su i mladi članovi izviđačke sekcije Zelenih beretki, dok je Bilal Bogilović, predsjednik Udruženja boraca „Bosnae – Zelene beretke”, poručio da će udruženje ustrajati na njegovanju istine o odbrani Bosne i Hercegovine, uz zahvalnost svima koji su prisustvovali manifestaciji.