OBILJEŽENA 33. GODIŠNJICA BITKE ZA FOČANSKU

U okviru obilježavanja značajnih datuma, a u organizaciji Udruženja demobilisanih boraca Općine Vogošća, obilježena je 33. godišnjica sjećanja na bitku vođenu 19.10.1992. godine, poznatu kao „Bitka za Fočansku“. Prije trideset i tri godine, u naselju Hotonj, vođena je jedna od najznačajnijih bitaka za odbranu slobodnih vogošćanskih teritorija i grada Sarajeva. Hrabri branioci Hotonja i drugih jedinica spriječili su agresora u namjeri da zauzme linije branitelja u dijelu tadašnje Fočanske ulice. Tog dana za odbranu slobodne teritorije Vogošće svoje živote su dali: Bešlija Rašid, Šehović Sedin, Avdić Nusret, Džano Safet, Čengić Adnan i Pintarić Krešimir. Delegacije su cvijeće položile na spomen obilježjima i odale počast šehidima i poginulim borcima.

U okviru obilježavanja svoje literarne radove su pročitale Asja Redžić i Ajna Karaman, učenice Osnovne škole „Izet Šabić“. Prigodne kompozicije je otpjevala Amila Grbo, a okupljenima se obratio i Migdad Hasanović, načelnik Općine Vogošća. On je naglasio značaj očuvanja sjećanja na heroje kako nam se ne bi ponovio isti usud. Okupljenima je poručio kako nam je „amanet koji nam je ostavljen ispisan krvlju“.

