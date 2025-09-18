OBILJEŽENA 33. GODIŠNJICA BITKE ZA BRDO ŽUČ I AGRESORSKE OFANZIVE SA „ŽIVIM ŠTITOM“

Prije 33 godine na brdu Žuč vođena je jedna od najznačajnih bitaka u odbrani slobodnih vogošćanskih teritorija i grada Sarajeva. Sjećanje na taj 18. septembar 1992. godine, kada je i izvedena agresorska ofanziva sa živim štitom, obilježeno je dostojanstveno u organizaciji udruženja RVI i udruženja Logoraša Općine Vogošća. U agresorskoj ofanzivi tih septembarskih dana 1992. godine poginuo je heroj iz Ugorskog, „Zlatni ljiljan“ Mujo Šejto.

Za pet dana, koliko je trajala ofanziva, poginula su 23 pripadnika Armije R BiH, ranjeno ih je više od 90 dok je u septembarskim živim štitovima u tri navrata živote izgubilo 15 a 36 logoraša je ranjeno. Bitka na brdu Žuč ostaće upamćena i po tome što je agresor u živom štitu koristio logoraše iz vogošćanskih logora.

Prisutnima se obratio načelnik Općine Vogošća Migdad Hasnović. Brojne delegacije položile su cvijeće na spomen obilježju vogošćanskom kapetanu, među kojima su bili unuci rahmetli Muje Šejte, supruga, kćerka i otac Hasan Šejto.

Na manifestaciji upriličenoj na lokalitetu “Tri bukve” Zahid ef. Mujkanović je sa džematlijama Ugorskog proučio Jasin za sve šehide. Literarne radove pročitali su Arman Grbo, Ahmed Hadžihasanović i Ajna Karaman.