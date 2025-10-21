OBILJEŽEN MJESEC KNJIGE I DAN ŠKOLSKIH BIBLIOTEKA

Povodom oktobra mjeseca knjige članovi bibliotekarske sekcije OŠ „Mirsad Prnjavorac“ i učenici III-1 odjeljenja obilježili su Međunarodni dan školskih biblioteka. Obilježavanje je organizovano u vidu promocije knjige Nermina Brajanovića “Vrijeme bez ekrana”, a ovo obilježavanje i druženje uveličali su i učenici OŠ “Zahid Baručija” koji su polaznici edukativno kreativnog centra Teta Pričalica. Također su učenici OŠ „Mirsad Prnjavorac“ posjetili biblioteku škole „Zahid Baručija“.

Cilj je naglasiti značaj koji školske biblioteke imaju u obrazovanju i vaspitanju učenika.