OBAVJEŠTENJE IZ UDRUŽENJA „1. SAMOSTALNI SOKOLAČKI BATALJON“

Udruženje „1. Samostalni sokolački bataljon“ poziva građane, porodice šehida, ratne vojne invalide, preživjele borce 1. Samostalnog sokolačkog bataljona i ratne veterane Armije Republike BiH na svečanost obilježavanja godišnjice bataljona i dolaska 1. Samostalnog sokolačkog bataljona na „Olovsko„ ratište koja će se održati dana 20.08.2025. godine – srijeda, na lokalitetu Spomen-obilježja pripadnicima 1. Samostalnog sokolačkog bataljona u mjestu Kruševo – Olovo sa početkom u 15,00 sati.

Prevoz je obezbijeđen iz pravca Visokog, a polazak je u 08,30 sati 20.08.2025. godine iz mjesta Dobrinje preko Visokog, Ilijaša, Vogošće, Olova i Soluna.

