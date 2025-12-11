OBAVIJEST O REDOVNOJ ANALIZI VODE NA LOKALNIM VODOVODIMA

U sklopu redovnih mjesečnih analiza higijenske ispravnosti vode na lokalnim vodovodima J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo uzeo je uzorak vode sa lokalnih vodovoda na području općine Vogošća.Nakon detaljne analize uzetih uzoraka vode, od strane J.U. Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Općini Vogošća stigla je obavjest o zdravstvenoj ispravnosti vode. Ispitani uzorci vode, na osnovu rezultata izvještaja o mikrobiološkom i fizičko–hemijskom ispitivanju NE ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode na lokalnom vodovodu “Iladž”, a sve zbog prisustva ukupnog broja živih klica na 22ºC i 36ºC (110/60 cfu). Takva voda je epidemiološki rizična po zdravlje korisnika i ista nije za piće, kao ni za ličnu higijenu i higijenu posuđa u kojem se hrana priprema i distribuira.

Istog dana obaviješten je i Odbor za upravljanje nevedenog lokalnog vodovoda kako bi se voda zatvorila za upotrebu i kako bi se poduzele neophodne radnje u cilju dobivanja sanitarno-higijenski ispravne vode. Obzirom da ovakva voda nije za upotrebu mole se korisnici da istu ne upotrebljavaju sve do obavijesti o higijenski ispravnoj vodi, koja će biti dostavljena od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Obavještavaju se stanovnici naselja Donja Vogošća a koji se snabdijevaju sa lokalnog vodovoda “Iladž” da će voda biti dostavljena putem cisterne Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Vogošća”, te da za sve potrebe kontaktiraju sekretara Mjesne zajednice “Semizovac”.