OBAVIJEST O IZMJENI REŽIMA SAOBRAĆAJA RADI PREVOZA POSMRTNIH OSTATAKA MJEŠTANA TIHOVIĆA

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost Udruženju„Tihovići” iz Vogošće za privremenu izmjenu režima saobraćaja na lokacijama planiranog događaja – obilježavanje stradanja mještana Tihovića – prevoz posmrtnih ostataka, i to:

U četvrtak 03.07.2025. godine u 10:00 sati planiran je polazak

reekshumiranih posmrtnih ostataka s gradskog groblja Visoko prema Vogošći. Nakon dolaska u Sarajevo, konvoj s posmrtnim ostacima nastavlja kretanje bez zadržavanja uz policijsku pratnju vozilima koja daju svjetlosne i po potrebi zvučne signale prema zgradi Općine Vogošća. Dolaskom u ulicu Jošanička ispred zgrade Općine Vogošća (okvirno vrijeme 11:00 sati) planirano je zadržavanje konvoja u trajanju do maksimalno 10 minuta radi odavanja počasti, učenja fatihe i minute šutnje gdje će biti potrebno osigurati potpunu obustavu saobraćaja u trajanju od 10 minuta u ulici Jošanička na dionici od spoja s ulicom Akifa ef. Biserovića do spoja s ulicom Samira Gradišića.

Nakon privremenog zadržavanja u Jošaničkoj ulici ispred zgrade

Općine Vogošća, konvoj nastavlja kretanje ulicom Jošanička i

Igmanska prema Sarajevu. Dolaskom u Sarajevo, konvoj nastavlja ulicom Hamze Hume sve do raskrsnice na Skenderiji gdje skreće lijevo u ulicu Obala Kulina bana. Kretanje se nastavlja pravo ovom ulicom sve do Vijećnice.

Kod Vijećnice konvoj skreće lijevo u ulicu Telali te nastavlja pravo

do tramvajskog stajališta Baščaršija u ulici Mula Mustafe Bašeskije kod Baščaršijskog trga. Na tom mjestu je predviđeno zadržavanje 5-10 minuta radi odavanja počasti, učenja fatihe i minute šutnje, gdje će biti potrebno osigurati potpunu obustavu saobraćaja u ulici Mula Mustafe Bašeskije u trajanju od 5-10 minuta uz asistenciju policijskih službenika.

Nakon privremenog zadržavanja na Baščaršiji u ulici Mula Mustafe Bašeskije, konvoj nastavlja kretanje ovom ulicom i ulicom Maršala Tita do zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine gdje je predviđeno zadržavanje 5-10 minuta radi odavanja počasti, učenja fatihe i minute šutnje, gdje će biti potrebno osigurati potpunu obustavu saobraćaja u ulici Maršala Tita u trajanju od 10-15 minuta uz asistenciju policijskih službenika.

Nakon privremenog zadržavanja ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine u ulici Maršala Tita, konvoj nastavlja kretanje ulicom i skreće desno te nastavlja kretanje pravo prema Vogošći. Dolaskom na kružni tok kod Pretisa u Vogošći, konvoj skreće desno prema naselju Blagovac i Tihovići te nastavlja kretanje sve do naselja Tihovići gdje je predviđen privremeni smještaj posmrtnih ostataka do dženaze. U petak 04.07.2025. godine u periodu od 9:00 do 17:00 sati tokom pripreme i tokom kolektivne dženaze daje se saglasnost za potpunu obustavu saobraćaja na lokalnom putu Magovac – Tihovići na dionici od oko 350 metara prije šehidskog mezarja do doma Tihovići u dužini od

oko 570 metara uz asistenciju policijskih službenika.