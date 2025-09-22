OBAVIJEST – AKCIJA ODVOZA KABASTOG OTPADA

Općina Vogošća obavještava građane o organiziranoj akciji odvoza kabastog otpada, koja će se održati 25. i 26. oktobra 2025. godine.

Ova aktivnost dio je šireg plana održavanja čistoće i uređenja javnih površina, s ciljem osiguravanja zdravog i urednog okoliša za sve stanovnike.

Pozivamo sve građane da iskoriste priliku za pravilno zbrinjavanje kabastog otpada, kao što su stari namještaj, kućanski aparati i drugi predmeti koji nisu dio redovnog otpada. Otpad treba odložiti na predviđene lokacije najkasnije do početka akcije, kako bi komunalne službe mogle nesmetano obaviti posao.

Za dodatne informacije u vezi s lokacijama odlaganja i terminima odvoza, građani mogu kontaktirati KJKP “Rad” putem e-mail adrese: info@rad.com.ba, putem kontakt telefona 033/658-038, ili putem web-portala: www.rad.com.ba.

Općina Vogošća poziva sve stanovnike na odgovorno ponašanje i saradnju u ovoj akciji, kako bismo zajednički doprinijeli čišćoj i zdravijoj sredini.