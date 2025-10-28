NVO “STEP” POKREĆE NOVI PROJEKAT POD NAZIVOM “RAZVOJ TURISTIČKIH INICIJATIVA”

Nevladina organizacija “Step” iz Vogošće kroz projekat “Razvoj turističkih inicijativa” nastavlja sa unaprjeđenjem potencijala i ponude Općine Vogošća kada je ova oblast u pitanju. Projekat je finansijski podržala Turistička zajednica KS, a riječ je o nastavku aktivnosti tokom kojih će se u prvi plan staviti specifični oblici turizma kao što su ruralni i agroturizam. Jedan od ciljeva je kroz konkretne korake napraviti dodatne elemente koji će popraviti stanje turističke infrastructure i strateško pozicioniranje u Općini Vogošća.

Kemal Hodžić, koordinator za projekte u NVO “Step” ističe da Općina Vogošća posjeduje dosta prirodnih resursa koji zadovoljavaju potrebe razvoja ruralnog turizma u turističku ponudu. Dodaje da “Step” nastavlja saradnju sa drugim vogošćanskim udruženjima i organizacijama. Konkretno, u saradnji sa PD “Planinar” na Motki planiraju napraviti moderni mobilijar za djecu i tako oplemeniti prostor koji je svojevrsna atrakcija. Na ovaj način na Motku žele privući mlade bračne parove sa djecom i dodatno popularizirati lokalitet Motke.

Osim prepoznavanja specifičnih vidova turizma “Step” planira organizovati okrugli sto na kojem će učesnici kroz edukaciju nastaviti sa jačanjem turističke ponude Općine Vogošća.