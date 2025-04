NOVI NASLOVI KNJIGA U BIBLIOTECI JU KSC VOGOŠĆA

Ljubitelji pisane riječi imaju razlog za radost – biblioteka JU KSC Vogošća bogatija je za brojne nove naslove koji će zadovoljiti različite ukuse i interese čitatelja. Od savremene književnosti, preko klasika, do stručne literature i knjiga za djecu, nova izdanja čekaju svoje prve čitatelje.

Vogošćanska biblioteka prati izdavačku djelatnost, nastoji da zadovolji potrebe korisnika i kvalitetno obogati knjižni fond. Među novitetima izdvajaju se najnoviji romani domaćih i stranih autora, zbirke poezije, a posebnu pažnju posvećuju i najmlađima, pa je bogata i ponuda slikovnica, bajki i edukativnih knjiga za djecu i mlade.

Iz biblioteke JU KSC Vogošća pozivaju sve čitatelje, kao i one koji to žele postati, da posjete biblioteku, prelistaju nove naslove i pronađu svoje novo omiljeno štivo. Uz to, bibliotekari su uvijek na raspolaganju za preporuke i savjete pri odabiru knjiga. Upisi su tokom cijele godine, a svi ste dobro došli.

Na kraju ponovimo mnogo puta izgovorenu rečenicu, knjiga je najbolji prijatelj jer nas knjiga nikada nije iznevjerila, napustila i ostavila na cjedilu. S njom putujemo, istražujemo, otkrivamo, učimo, neka to budu neki od razloga za prve čitalačke korake. Biblioteka KSC Vogošća se nalazi u Upravnoj zgradi KSC Vogošća na drugom spratu.