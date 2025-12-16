NOVE MJERE U SLUČAJU PREKOMJERNOG ZAGAĐENJA ZRAKA

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona Sarajevo je donijela Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka. Plan se primjenjuje tokom epizoda “Upozorenje” i “Uzbuna”, na bazi više parametara i izvještaja Stručnog tijela kojeg čine predstavnici Ministarstva, Zavoda za javno zdravstvo, Federalnog hidrometeorološkog zavoda i stručnjaci iz ove oblasti.

Nove mjere ogledaju se u sljedećem:

-Prihvaćeni su prijedlozi Stručnog tijela o detaljnijem definiranju meteoroloških uslova kao faktora koji utiču na stanje zagađenosti zraka i proglašenje epizoda.

-Na prijedlog Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, uvedene su i mjere prolongiranja početka nastave sa skraćivanjem časova u osnovnim i srednjim školama, prolongiranje dolaska djece u vrtiće, te su date preporuke poslodavcima da omoguće uposlenicima kasniji dolazak na posao kako bi roditelji mogli dovesti djecu u vrtiće/škole.

-Predviđena je mjera organizovanja online obrazovnog procesa za visokoškolske ustanove u toku trajanja epizode Uzbuna.

-Stvorene su bolje pretpostavke za obezbijeđivanje besplatnog saobraćaja, a predviđeno je i da Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša može finansirati/sufinansirati takvu mjeru, po potrebi.

-Utvrđeno je finansiranje Operativnog plana KJKP „Rad”, ne samo u toku proglašenja epizoda, već i u provođenju kontinuiranih mjera intenzivnijeg pranja i čišćenja saobraćajnica u toku perioda primjene Plana. Ova mjera, koja se primjenjuje i u drugim evropskim gradovima, pokazuje efektivnost u smanjenju štetnih čestica za sedam do 10 posto.

-Operativnim timovima općina su detaljnije utvrđene obaveze. Preciznije su propisane obaveze pravnih i fizičkih lica, privrednih subjekata i operatora emisija prema operativnim timovima nadležnih općina.

Postavlja se pitanje daju li ovakve mjere željene efekte i dalje su najviše prisutne čestice PM 2.5 one nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva ispušni plinovi iz automobila, grijanje na drva ili ugljen i sl. a sastoje se uglavnom od sulfata, nitrata, amonijaka, organskog i elementarnog ugljika, teških metala, poput olova, mangana, bakra, kadmija, cinka, nikla, vanadija i kroma. Opasne su zbog činjenice da su vrlo male i lagane pa se duže zadržavaju u zraku od PM10, a time se povećava i rizik da ih udahnemo u pluća.