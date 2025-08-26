NOVA SPORTSKA PRIČA: SELEKTIRANE DJEVOJČICE ZA MALI NOGOMET

U okviru priprema za novu takmičarsku sezonu 2025/26. godine u peroteklom periodu Klub malog nogometa Vogošća uspješno je obavio selektiranje djevojčica uzrasta od 2011. do 2013. godišta koje žele postati dio tima i nove sportske priče. Selektiranje za Vogošću kao predstavnika obavila je struka KMN Vogošća i Nove žene, a sve u organizaciji BH saveza odsjek ženski fudbal.

Ovim procesom napravljena je važna baza za rad u narednom periodu, a cilj je formiranje što kvalitetnijeg tima koji će dostojno predstavljati ovaj klub u predstojećim ligama i turnirima. U narednim sedmicama djevojčice očekuju intenzivni treninzi i pripreme za sezonu, a sve selektirane djevojčice dobit će priliku da kroz rad i zalaganje pokažu koliko mogu napredovati.

Selektiranje je proteklo u odličnoj atmosferi, a djevojčice su pokazale veliku želju, trud i sportski duh. Iz KMN Vogošća pozivaju roditelje, simpatizere i ljubitelje sporta da prate njihove aktivnosti i podrže ove talentovane djevojčice na njihovom putu ka uspjehu.