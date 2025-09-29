NK “OZREN” SPREMAN ZA JESENJU TAKMIČARSKU SEZONU

U jesenjoj takmičarskoj sezoni fudbalske lige KS odigrana su dva kola, a u proteklom je NK “Ozren” savladao ekipu “Butmira”, rezultatom 0-2. Ozren je u novu sezonu ušao sa standardno dobrom ekipom i osličnim uslovima za rad. Prvi tim semizovačkog kluba pauzira u naredna dva kola.

O novoj fudbalskoj sezoni, podmlatku Ozrena i nogometu uopće smo razgovarali sa Saninom Ortašem, sportskim direktorom NK “Ozren”. Ortaš kaže da su počele utakmice za sve selekcije i da su u klubu spremni za jesenju sezonu. Što se tiče očekivanja još je rano govoriti posebno kada su u pitanju mlađe selekcije. Činjenica je da su djeca i mladi zainteresovani za najvažniju sporednu stvar na svijetu što potvrđuje da šest selekcija NK “Ozren” trenutno ima broji oko 100 dječaka.