Naslovnica VIJESTI INFO NIKO NE ZNA KAD ĆE GRAĐANI VOGOŠĆE DOBITI GRIJANJE! ODGOVORNI PREBACUJU ODGOVORNOST...

NIKO NE ZNA KAD ĆE GRAĐANI VOGOŠĆE DOBITI GRIJANJE! ODGOVORNI PREBACUJU ODGOVORNOST JEDNI NA DRUGE!

Od
Azra Grbo
-
143

Niko ne zna kad će građanima Vogošće preduzeće “Bags – Energotehnika” početi sa isporukom toplotne energije. Danas je u Sarajevu održana press konferencija na kojoj je ministar komunalne privrede Kantona Sarajevo Mladen Pandurević govorio o situaciji u Vogošći. Ministar je optužio direktora “Bagsa” da nije preduzeo ništa da počne grijanje, te da “nema namjeru da to uradi”.

Na pitanje hoće li građani Vogošće imati grijanje Pandurević kaže: “Što se tiče Ministarstva i Vlade KS svi uslovi su ispunjeni. Obezbijeđen je novac, obezbijeđen je mazut. Radi se o vrijednosti od million i po maraka, a prve tranše i prve cisterne već su isporučene i nalaze se u tankovima preduzeća “Bags – Energotehnika”. Od njih smo prije 15 i više dana napismeno dobili da su spremni krenuti sa sezonom grijanja. Kada sam jutros otišao tamo našao sam ih potpuno nespremne. Nisu ni pokušali da upale gorionike i čak nisu našli ni stručnjake da to urade. Mi smo poslali ekipe iz “Sarajevogasa” i “Toplana” koji su dobili zadatak da ne napuštaju Bags dok gorionike ne stave u pogon”.

Naša ekipa je nakon press konferencije posjetila preduzeće “Bags – Energotehnika” i razgovarala sa direktorom Enisom Džihanićem. Nije htio dati izjavu za našu RTV, ali nam je dao informaciju da je u petak Ministarstvo uplatilo 300.000 KM, kako kaže, za neki stari dug. Također, dodaje da trenutno nemaju stručnu osobu koja bi pokrenula sistem tako da će 15.oktobra pa i dalje Vogošćani ostati bez grijanja.

Od Nisvete Huskić, predstavnice neformalne grupe građana Vogošće smo saznali da će sutra sa početkom u 8h ispred toplane preduzeća “Bags – Energotehnika” biti održan mirni protest nezadovoljnih građana.

POVEZANI ČLANCIVIŠE OD AUTORA