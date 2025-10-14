NIKO NE ZNA KAD ĆE GRAĐANI VOGOŠĆE DOBITI GRIJANJE! ODGOVORNI PREBACUJU ODGOVORNOST JEDNI NA DRUGE!

Niko ne zna kad će građanima Vogošće preduzeće “Bags – Energotehnika” početi sa isporukom toplotne energije. Danas je u Sarajevu održana press konferencija na kojoj je ministar komunalne privrede Kantona Sarajevo Mladen Pandurević govorio o situaciji u Vogošći. Ministar je optužio direktora “Bagsa” da nije preduzeo ništa da počne grijanje, te da “nema namjeru da to uradi”.

Na pitanje hoće li građani Vogošće imati grijanje Pandurević kaže: “Što se tiče Ministarstva i Vlade KS svi uslovi su ispunjeni. Obezbijeđen je novac, obezbijeđen je mazut. Radi se o vrijednosti od million i po maraka, a prve tranše i prve cisterne već su isporučene i nalaze se u tankovima preduzeća “Bags – Energotehnika”. Od njih smo prije 15 i više dana napismeno dobili da su spremni krenuti sa sezonom grijanja. Kada sam jutros otišao tamo našao sam ih potpuno nespremne. Nisu ni pokušali da upale gorionike i čak nisu našli ni stručnjake da to urade. Mi smo poslali ekipe iz “Sarajevogasa” i “Toplana” koji su dobili zadatak da ne napuštaju Bags dok gorionike ne stave u pogon”.

Naša ekipa je nakon press konferencije posjetila preduzeće “Bags – Energotehnika” i razgovarala sa direktorom Enisom Džihanićem. Nije htio dati izjavu za našu RTV, ali nam je dao informaciju da je u petak Ministarstvo uplatilo 300.000 KM, kako kaže, za neki stari dug. Također, dodaje da trenutno nemaju stručnu osobu koja bi pokrenula sistem tako da će 15.oktobra pa i dalje Vogošćani ostati bez grijanja.

Od Nisvete Huskić, predstavnice neformalne grupe građana Vogošće smo saznali da će sutra sa početkom u 8h ispred toplane preduzeća “Bags – Energotehnika” biti održan mirni protest nezadovoljnih građana.