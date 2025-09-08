NEJLA ŠEHOVIĆ DOBITNICA ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

Na svečanoj dodjeli priznanja koju je organizovala Općina Vogošća, uručene su zahvalnice pojedincima i kolektivima koji svojim radom, znanjem i angažmanom doprinose razvoju lokalne zajednice. Među ovogodišnjim dobitnicima posebno se ističe mlada i uspješna studentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Nejla Šehović. Ona je dobitnica Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, a svojim izuzetnim uspjehom i radom pokazala da je uistinu među najboljima.

Nejla je svojim trudom, predanim učenjem i kontinuiranim zalaganjem pokazala da mladi ljudi mogu biti istinski ambasadori znanja i pozitivnih vrijednosti. Njeno dosadašnje akademsko putovanje obilježeno je rezultatima koji zaslužuju pažnju i poštovanje, a zahvalnica Općine Vogošća je potvrda da se vrijednosti poput znanja, discipline i rada prepoznaju i nagrađuju.

Dodjela priznanja Nejli ima i širu simboliku – ona predstavlja podršku mladima koji su odlučili svoje vrijeme i energiju usmjeriti u obrazovanje, ali i motivaciju svim generacijama da istraju na putu znanja i postignuća. Kroz ovakve geste, Općina Vogošća šalje poruku da želi biti oslonac svojim mladim sugrađanima, podstičući ih da budu lideri budućnosti.

„Ova zahvalnica mi znači mnogo jer dolazi iz moje lokalne zajednice u kojoj sam odrasla. Ona je potvrda da se trud uvijek primijeti, ali i dodatna motivacija da nastavim raditi i napredovati”, poručila je Nejla.

Općina Vogošća nastavlja njegovati tradiciju podrške mladim ljudima, svjesna da upravo oni predstavljaju najveći potencijal i snagu društva. Priča Nejle Šehović primjer je kako upornost, rad i ljubav prema znanju vode ka uspjehu, a zahvalnica koju je primila podsjetnik je da se vrijedne stvari nikada ne dešavaju slučajno.