NEDJELJA BORBE PROTIV TUBERKULOZE: CRVENI KRIŽ OPĆINE VOGOŠĆA PROVODI BROJNE AKTIVNOSTI

U periodu od 14. do 21. septembra obilježava se Nedjelja borbe protiv tuberkuloze, a Crveni križ općine Vogošća i ove godine aktivno učestvuje u realizaciji brojnih aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svijesti građana o značaju prevencije i liječenja ove bolesti, ali i prikupljanje sredstava za oboljele.

Tuberkuloza i dalje predstavlja jedno od ozbiljnih zdravstvenih pitanja u svijetu, a prevencija, rano otkrivanje i edukacija ključni su u borbi protiv nje. Upravo zbog toga volonteri Crvenog križa ovih dana obilaze javne ustanove, škole i frekventne javne prostore u Vogošći, gdje dijele promotivni materijal i razgovaraju s građanima o važnosti zaštite zdravlja, redovnih ljekarskih pregleda i jačanja imuniteta.

Također, u okviru obilježavanja organizuje se akcija prikupljanja dobrovoljnih priloga, kojima će se pomoći oboljelima od tuberkuloze i njihovim porodicama, ali i finansirati daljnje preventivne aktivnosti.

Predstavnici Crvenog križa ističu da je svaka podrška građana važna, te pozivaju sve da se uključe u ovu plemenitu akciju, bilo kroz edukaciju, volontiranje ili davanje simboličnog priloga. Obilježavanje Nedjelje borbe protiv tuberkuloze podsjeća sve nas na važnost zajedničke borbe protiv bolesti koja se može spriječiti i liječiti, ali samo ako se na vrijeme reaguje.