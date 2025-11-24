NAJBOLJI LITERARNI RAD NA TEMU “ZEMLJO TISUĆLJETNA” NAPISAO EMELIN MACIĆ

Općinska organizacija SDP Vogošća i Forum mladih ove stranke su i ove godine povodom Dana državnosti BiH raspisali konkurs za najbolji literarni rad na temu „Zemljo tisućljetna“. U protekih mjesec dana pristigao je veliki broj radova, tako da je komisija imala težak zadatak izabrati tri najbolja rada koji su i novčano nagrađeni. Jedan od ciljeva konkursa je kod učesnika, ali i svih ostalih jačati ljubav prema Domovini.

Treće mjesto pripalo je Andi Muratović, drugo mjesto Eni Hamza, dok je odlukom komisije najbolji literarni rad napisao Emelin Macić. Diplome i novčane nagrade najuspješnijima uručene su u Velikoj sali Općine Vogošća. Na kraju su članovi Foruma mladih SDP Vogošća svim građanima i građankama čestitali 25. novembar – Dan državnosti BiH.