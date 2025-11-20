NAJAVLJUJEMO TRIBINU I PROMOCIJU KNJIGE POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BIH

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u Vogošći će biti upriličena tematska tribina “Za tebe, Bosno i Hercegovino”, na kojoj će kao uvodničar govoriti Safet Kešo, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH. U sklopu programa biće predstavljena i knjiga “Pasija i pasjaluk u Sarajevu” autora Muhameda Smajića, čiji je promotor Sead Muratović. Moderator programa je Ismet Bećar, a događaj će okupiti građane, ljubitelje knjige i poštovaoce bosanskohercegovačke tradicije koji žele dati doprinos obilježavanju jednog od najznačajnijih državnih praznika. Tribina i promocija knjige bit će održane 24. novembra u 17:30 sati u kino sali JU KSC Vogošća “Jasmin Isanović Žuti”.