NAJAVLJUJEMO FILMSKO VEČE U KSC VOGOŠĆA – DVIJE PROJEKCIJE ZA SVE GENERACIJE

Kulturno-sportski centar Vogošća ovog četvrtka donosi bogat i raznovrstan filmski program, namijenjen kako najmlađima, tako i ljubiteljima igranog filma. U prijatnoj atmosferi kino sale, posjetioci će moći uživati u dvije sjajne projekcije koje obećavaju dobru zabavu, emocije i poruke koje ostaju i nakon odjavne špice.

U četvrtak, 23. oktobra 2025. godine, kino platno KSC-a oživjet će uz dva popularna naslova:

U 18.00 sati prikazuje se animirani film “Štrumpfovi” – omiljeni plavi junaci vraćaju se u novim avanturama, donoseći mnogo smijeha, igre i veselja. Ova projekcija posebno je namijenjena djeci i porodicama koje žele provesti ugodno i nasmijano filmsko popodne. Ulaznice po cijeni od 6,00 KM mogu se kupiti sat vremena prije početka filma na samom ulazu u kino salu.

U 20.00 sati slijedi igrani film “Testament” – koji donosi intrigantnu priču, snažne emocije i zanimljive likove. Film se bavi univerzalnim temama porodice, nasljeđa i vrijednosti koje oblikuju čovjeka, a kvalitetna glumačka postava i režija obećavaju uzbudljivo filmsko iskustvo. Ulaznice po cijeni od 6,00 KM bit će dostupne dva sata prije početka projekcije.

Ljubitelji filma, mali i veliki, pozvani su da uživaju u još jednom filmskom četvrtku u Vogošći. Dođite, povedite društvo ili porodicu, i provedite prijatno veče uz dobru priču, emocije i filmsku magiju.