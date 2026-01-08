NAČELNIK OPĆINE VOGOŠĆA UPRILIČIO PRIJEM NAJBOLJIM VOGOŠĆANSKIM STUDENTIMA

Načelnik Vogošća Migdad Hasanović upriličio je prijem za dobitnike priznanja Univerziteta u Sarajevu s područja općine Vogošća. Ukupno jedanaest studenata sa različitih sarajevskih fakulteta nagrađeno je za izuzetan trud i ostvarene rezultate tokom svojih studija Zlatnim i Srebrenim značkama UNSA.

Načelnik Općine Vogošća čestitao je studentima na njihovim dostignućima, ističući da su vrata Općine Vogošća za njih uvijek otvorena. Studenti su tokom neformalnog razgovora sa načelnikom govorili o svojim studentskim iskustvima, zahvalili su načelniku na prijemu i kontinuiranoj podršci, naglasivši da pažnja koja posvećuje najboljim studentima predstavlja snažan motiv za dalji rad.

Jedana od dobitnica priznanja je i studentica master studija na Poljoprivrednom fakultetu, Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu i dobitnica priznanja za najbolju studenticu u FBiH Melina Hećo, tom priliko je istakla kako planira ostati u BiH i raditi u struci. Takođe njen kolega, diplomamt Stomatološkog fakulteta, Harun Spahić, dodaje da fakultet ima svoje dvije strane težinu i obimnost, ali da se na sve stigne kada se poslože prioriteti. I njegovi planovi su da ostane u BiH i svojim znanjem da doprinos napretku naše domovine.

Zlatne značke:

Amila Šišić (Pravni fakultet, prvi ciklus)

Ilma Hodžić (Ekonomski fakultet, prvi ciklus)

Melina Hećo (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, prvi ciklus)

Elma Ahmetović (Ekonomski fakultet, drugi ciklus)

Nejla Šehović (Prirodno-matematički fakultet, drugi ciklus)

Srebrena značke

Emir Spahić (Fakultet za upravu, prvi ciklus)

Nejra Ćurović (Fakultet zdravstvenih studija, prvi ciklus)

Alma Duraković (Pedagoški fakultet, prvi ciklus)

Devla Panjeta (Ekonomski fakultet, drugi ciklus)

Harun Spahić (Stomatološki fakultet, drugi ciklus – integrisani studijski programi)

Ema Jakubović (Stomatološki fakultet, drugi ciklus – integrisani studijski programi)

Općina Vogošća je svim dobitnicima priznanja uručila novčane nagrade.