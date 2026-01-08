Naslovnica VIJESTI INFO NAČELNIK OPĆINE VOGOŠĆA UPRILIČIO PRIJEM NAJBOLJIM VOGOŠĆANSKIM STUDENTIMA

NAČELNIK OPĆINE VOGOŠĆA UPRILIČIO PRIJEM NAJBOLJIM VOGOŠĆANSKIM STUDENTIMA

Načelnik  Vogošća Migdad Hasanović  upriličio je prijem za dobitnike priznanja Univerziteta u Sarajevu s područja općine  Vogošća.   Ukupno jedanaest studenata  sa različitih sarajevskih fakulteta nagrađeno je za izuzetan trud i ostvarene rezultate tokom  svojih studija Zlatnim i Srebrenim značkama UNSA.

Načelnik  Općine Vogošća  čestitao je studentima na njihovim dostignućima, ističući da su vrata Općine  Vogošća  za njih uvijek otvorena. Studenti su  tokom neformalnog razgovora sa načelnikom govorili o svojim studentskim iskustvima, zahvalili su načelniku na prijemu i kontinuiranoj podršci, naglasivši da pažnja koja posvećuje najboljim studentima predstavlja snažan motiv za dalji rad.

Jedana  od dobitnica priznanja je i  studentica  master studija na  Poljoprivrednom fakultetu,     Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu i dobitnica priznanja za najbolju studenticu u FBiH Melina Hećo, tom priliko je istakla kako planira ostati u BiH i raditi u struci. Takođe njen kolega, diplomamt  Stomatološkog fakulteta,  Harun Spahić,  dodaje da fakultet ima svoje dvije strane težinu i obimnost, ali da se na sve stigne kada se poslože prioriteti. I njegovi planovi su da ostane u BiH i svojim znanjem da doprinos napretku naše domovine.

Zlatne značke:

Amila Šišić (Pravni fakultet, prvi ciklus)

Ilma Hodžić (Ekonomski fakultet, prvi ciklus)

Melina Hećo (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, prvi ciklus)

Elma Ahmetović (Ekonomski fakultet, drugi ciklus)

Nejla Šehović (Prirodno-matematički fakultet, drugi ciklus)

Srebrena značke

Emir Spahić (Fakultet za upravu, prvi ciklus)

Nejra Ćurović (Fakultet zdravstvenih studija, prvi ciklus)

Alma Duraković (Pedagoški fakultet, prvi ciklus)

Devla Panjeta (Ekonomski fakultet, drugi ciklus)

Harun Spahić (Stomatološki fakultet, drugi ciklus – integrisani studijski programi)

Ema Jakubović (Stomatološki fakultet, drugi ciklus – integrisani studijski programi)

Općina  Vogošća je svim  dobitnicima priznanja uručila  novčane  nagrade. 

