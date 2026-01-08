NAČELNIK OPĆINE VOGOŠĆA MIGDAD HASANOVIĆ POSJETIO CRKVU SVETOG NIKOLAJA U RELJEVU POVODOM BOŽIĆA

Povodom velikog pravoslavnog praznika Božića, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović zajedno sa saradnicima boravio je u posjeti Crkvi Svetog Nikolaja u Reljevu, gdje je uputio iskrene čestitke vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti. Ovom prilikom naglašena je važnost međusobnog uvažavanja, solidarnosti i očuvanja tradicije, kao i njegovanje dobrih odnosa među svim građanima bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost.

Tokom susreta, načelnik Hasanović razgovarao je sa parohom Reljevske parohije, jerejem Duškom Lalovićem, o značaju međuvjerskog dijaloga, zajedničkog djelovanja i saradnje u lokalnoj zajednici. Razmijenjena su mišljenja o aktuelnim temama, ali i o ulozi vjerskih zajednica u jačanju povjerenja, mira i zajedništva.

Posjeta je protekla u prijateljskoj i srdačnoj atmosferi, uz poruku da Općina Vogošća ostaje posvećena njegovanju dobrih međuljudskih i međuvjerskih odnosa, te podršci svim inicijativama koje doprinose suživotu i zajedničkom napretku lokalne zajednice.