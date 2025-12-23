Naslovnica VIJESTI NAČELNIK MIGDAD HASANOVIĆ UPRILIČIO PRIJEM ZA UČENIKE SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA VOGOŠĆA KOJI SU...

NAČELNIK MIGDAD HASANOVIĆ UPRILIČIO PRIJEM ZA UČENIKE SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA VOGOŠĆA KOJI SU OSTVARILI DRUGO MJESTO NA IDEATHONU

Azra Mešanović
Općinski načelnik Migdad Hasanović danas jeupriličio prijem za učenike Srednjoškolskog centra Vogošća koji su učestvovali na takmičenju Ideathon i ostvarili zapažene rezultate i profesore koji su ih pripremali.

Naime, Društvo za medicinski i biološki inženjering organizovalo je takmičenje Ideathon 2025, na kojem su učenici Srednjoškolskog centra Vogošća ostvarili izvanredan rezultat odnosno drugo mjesto.

Tim u sastavu Dalia Džido, Amna Pačo, Imad Džigal i Ajnur Šašić iz II1 odjeljenja osvojio je drugo mjesto sa inovativnom idejom „Smart City Vogošća“.

Učenici su detaljno prezentirali sve aspekte svog nagrađenog projekta, a tokom razgovora sa načelnikom razmijenjena su i mišljenja o mogućnosti praktične primjene ove ideje u Vogošći.

