NAČELNIK MIGDAD HASANOVIĆ UPRILIČIO PRIJEM ZA PREDSTAVNICE UDRUŽENJA BARAKAH CHARITY

Općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio je prijem za predstavnice udruženja Barakah Charity u Bosni i Hercegovini.
Tokom srdačnog susreta razgovarano je o mogućnostima ostvarivanja zajedničkih projekata usmjerenih na unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici, s posebnim naglaskom na podršku djeci i mladima s područja općine Vogošća.
Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, uz obostrano izraženu spremnost za buduću saradnju na projektima od značaja za društveni razvoj i opće dobro.