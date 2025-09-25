NAČELNIK MIGDAD HASANOVIĆ UPRILIČIO PRIJEM ZA PREDSTAVNICE UDRUŽENJA BARAKAH CHARITY

Općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio je prijem za predstavnice udruženja Barakah Charity u Bosni i Hercegovini.

Tokom srdačnog susreta razgovarano je o mogućnostima ostvarivanja zajedničkih projekata usmjerenih na unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici, s posebnim naglaskom na podršku djeci i mladima s područja općine Vogošća.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, uz obostrano izraženu spremnost za buduću saradnju na projektima od značaja za društveni razvoj i opće dobro.