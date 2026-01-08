NAČELNIK HASANOVIĆ: IZVOĐAČ RADOVA JE ZAKAZAO, NEĆEMO PLATITI POSAO KOJI NIJE URAĐEN

Najnovije obilne snježne padavine prouzokovale su probleme širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na području općine Vogošća.

Iako je Općina Vogošća, u skladu sa zakonskim procedurama, na vrijeme provela postupak izbora izvođača za zimsko održavanje, na ponovljeni javni poziv prijavio se samo jedan ponuđač koji je ispunjavao formalno-pravne uslove, te je kao takav morao biti izabran.

– Nažalost, izabrani izvođač je u aktuelnoj situaciji ozbiljno zakazao i nije ispunio ugovorene obaveze, što su potvrdili nadležna inspekcija i nadzorni organ Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo – naglasio je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, te dodao:

– Ovakvo ponašanje, zbog kojeg najviše ispaštaju naši građani, nije prihvatljivo i sasvim sigurno nećemo tolerisati. Općina zasigurno neće platiti niti jedan posao koji nije izvršen na vrijeme i shodno ugovoru, te će insistirati na punoj primjeni ugovornih sankcija i pokretanju svih zakonom dozvoljenih procedura, od kojih su neke već u toku.

Važno je naglasiti da je Civilna zaštita Općine Vogošća, uz pomoć Vatrogasnog društva Vogošća i volontera, u proteklim danima neprekidno na terenu, s fokusom na najprioritetnije lokacije, a u prethodnim danima očišćeno je osamnaest ulica i pješačkih staza.

Načelnik Hasanović je poručio kako i u vremenima koja su posebno izazovna za Vogošću postoje oni koji su sebe i svoje kapacitete stavili na raspolaganje za dobrobit lokalne zajednice.

– Volonterski angažman članova ATV kluba Motka na pravi način oslikava poseban odnos prema lokalnoj zajednici onda kada joj je pomoć najpotrebnija, a uvjeren sam da će i drugi akteri javnog života u Vogošći, u danima pred nama, dati doprinos u skladu s vlastitim kapacitetima – istakao je Hasanović, koji je i sam veći dio jučerašnjeg dana proveo s članovima Civilne zaštite želeći se uvjeriti u stanje na samom terenu.

Nadležne službe Općine Vogošća kontinuirano prate stanje i na saobraćajnicama u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, te su tim povodom uputile zahtjev za efikasnijim zimskim održavanjem.

Općinski načelnik je uputio i apel poslodavcima da pokažu razumijevanje prema svojim uposlenicima, a pozvao je i sve javne ustanove da izvršavaju obaveze koje su zakonski propisane u ovakvim situacijama.

– Nije ovo prvo, a sigurno ni posljednje iskušenje prouzrokovano vremenskim uslovima, ali je svakako dobra polazna osnova za kvalitetna planska rješenja u budućnosti u kojoj želimo iznaći način da u sistem zimskog održavanja uključimo naše lokalne poduzetnike, privrednike i poljoprivrednike koji raspolažu kapacitetima da efikasno djeluju na svom lokalitetu. Uvjeren sam da će saobraćajnicu najbolje očistiti upravo onaj koji je svakodnevno koristi – rekao je Hasanović, te je poručio kako Općina i sve njene službe uz maksimalan angažman nastoje normalizirati svakodnevnicu na području Vogošće, održati njene saobraćajnice prohodnim s posebnim akcentom na sigurnost svih građana.