NAČELNIK HASANOVIĆ I ČLANICE VOGOŠĆANSKOG SAHANA PODRŽALI “RACE FOR THE CURE”

Šesnaesto izdanje Trke-šetnje za ozdravljenje “Race For The Cure” održano je danas u Sarajevu. Učestvovao je veliki broj građanki i građana iz cijele zemlje i tako dao doprinos proslavi života žena koje boluju od karcinoma dojke. Ovo je i način da se pokaže da u svojoj borbi za zdravlje one nisu same. Svoju podršku danas ženama, učešćem u velikoj ružičastoj koloni ulicama glavnog grada BiH, dale su žene iz Udruženja “Sahan” koje svake godine na svom festivalu takođe podsjete na važnost ove teme. Zajedno sa njima prošetao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović sa porodicom i tako pokazao da žene koje bore svoje najteže bitke imaju njegovu snažnu podršku. Ovogodišnja “Think Pink- Zajedno smo jedno” okupila je 261 ekipu iz gradova širom BiH i oborila sve ranije rekorde po broju učesnika.