NA VOGOŠĆANSKOM BAZENU SA RADOM NASTAVLJENA ŠKOLA PLIVANJA

Vogošćanski bazen je sa radom počeo prije pet godina i od tada do danas je veliki broj djece na bazenu naučio osnovne tehnike plivanja ili su usavršili svoje plivačko umijeće. Ovo je mjesto i gdje rekreativci provode svoje slobodno vrijeme i svakog dana ih je sve više. Ovih dana je bazen nastavio sa radom nakon kratke pauze zbog remonta i generalnog čišćenja. Ovi poslovi su neophodni kako bi uslovi na bazenu bili što bolji, saznali smo od samostalnog stručnog saradnika Semira Kahrimana.

U školi rade stručni instruktori, a prilikom posjete naše ekipe vogošćanskom bazenu saznali smo da djeca uživaju i da je veliki broj onih koji su proplivali. Razgovarali smo sa Aidom Čabaravdićem i Kerimom Šejtom koji svoj posao očigledno obavljaju predano i s ljubavlju. Djeca savladavaju četiri tehnike plivanja: kraul, delfin, prsno i leđno plivanje. Mjesta za upis još ima, a treninzi se održavaju više puta u sedmici, a roditelji mogu izabrati onaj koji im odgovara.

Više informacija možete dobiti na facebook stranici ili web stranici www.juksc.vogosca.bazen.