Dolaskom proljeća mnogi poljoprivednici krenuli su put svojih imanja i obradivih površina. Međutim i ove godine sa pitanjem isplati li se baviti poljoprivrednom proizvodnjom, jer na to utiču brojni faktori, od vremenskih prilika pa do poticaja. Problem i dalje predstavlja povećani uvoz posebno voća i povrća sumnjivog kvaliteta, pa se onim građanima koji to mogu iz Udruženja poljoprivrednika FBiH apeluje da se koliko je to moguće što više vlastitom prozvodnjom.