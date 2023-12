NA PROLJEĆE NAREDNE GODINE U SEMIZOVCU OTVARANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Na području Kantona Sarajevo uskoro se očekuje otvaranje dva reciklažna dvorišta, od kojih će jedno biti u Semizovcu, namijenjeno stanovnicima općine Vogošća za selektivno odlaganje otpada. Dopremljen je dio opreme, a počeli su i radovi na pripremi podloge na koju će se instalirati oprema. Reciklažno dvorište će biti u nekadašnjoj kasarni Enver Šehović.

Pored reciklažnih sirovina (papir, karton, plastična, metalna, tetrapak i staklena ambalaža), ovdje će građani moći besplatno odložiti i one vrste otpada koje se ne smiju odlagati u kontejnere namijenjene za kućni komunalni otpad i to: automobilske gume (do 4 komada), manje količine građevinskog otpada (do 4 vreće), elektronski i električni otpad, bio otpad, kabasti otpad, sijalice i baterije.

Reciklažom se postižu štednja sirovinskih resursa i energije, zaštita životne sredine te otvaranje novih radnih mjesta.