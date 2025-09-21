NA LOKALITETU MOTKE ODRŽANA MANIFESTACIJA „OKUPLJANJE ORGANIZATORA I POKRETAČA OTPORA VOGOŠĆE“

Članovi Udruženja boraca, organizatora i pokretača otpora „Patriotska liga“ Općine Vogošća tokom godine organizuju brojne aktivnosti koje za cilj imaju njegovanje kulture sjećanja na vrijeme Odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992-1995.godine i herojskog otpora branitelja. Osim toga već nekoliko godina za svoje članove organizuju druženje na lokalitetu Motke. U opuštenoj atmosferi su razgovarali o svakodnevnici, ali su se i prisjećali dana kada su se aktivno pripremali za pružanje otpora agresiji koja je uslijedila 90-ih godina na Bosnu i Hercegovinu.

Amir Bešlija, predsjednik udruženja „Patriotska liga“ Vogošća kaže da je ovo druženje jedno od programskih aktivnosti koje praktikuju s ciljem da se u vremenu otuđenja okupe članovi Udruženja i evociraju uspomene. Na događaj se pozivaju aktivniji članovi, kao i prijatelji iz drugih Općinskih organizacija, Kantonalnog saveza, specijalnog odreda policije “Bosna”, a na druženju bude prisutan i općinski načelnik Migdad Hasanović.

U razgovoru sa načelnikom smo saznali da izuzetno cijeni hrabre patriote, odnosno pokretače otpora koji su u najtežim danima stali na branik Domovine. Dodao je da još uvijek ima dovoljno sinova Bosne koji su spremni braniti Bosnu uvijek i na svaki način. Također, ono što načelnik Hasanović često ističe jeste da trebamo biti ponosni jer mi imamo prave heroje i ne moramo ih izmišljati. Obični ljudi velikog srca koji su branili i zauvijek će braniti svoju Domovinu.