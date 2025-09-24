NA FAKULTETU ZA UPRAVU U VOGOŠĆI USKORO POČINJE NOVA AKADEMSKA GODINA

Na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu 6. oktobra zvanično će početi akademska nastava za studijsku 2025/2026. godinu. Tim povodom posjetili smo ovu visokoškolsku ustanovu i razgovarali sa prodekanom za nastavu prof. dr. Đevadom Šašićem o planovima, očekivanjima i važnosti predstojeće akademske godine. Na pomenutom fakultetu ove godine upisan je znatno veći broj studenata što potvrđuje rastuće interesovanje mladih za ovaj studijski program.

Prodekan za nastavu na Fakultetu za upravu prof. dr. Đevad Šašić, poručio je brucošima da budu uporni, posvećeni i otvoreni za nova znanja.

„Naš zadatak je da studente ne samo podučavamo, nego i motivišemo da razvijaju kritičko mišljenje, da prate savremene tokove i da prepoznaju važnost svoje buduće profesije. Fakultet za upravu im pruža odlične temelje, ali uspjeh zavisi i od njihove lične posvećenosti”, rekao je prof. dr. Šašić.

Također, tokom razgovora sa prodekanom za nastavu saznali smo da postoji mogućnost naknadnog upisa studenata, a među najtraženijim smjerovima izdvajaju se oni koji nude široke mogućnosti zapošljavanja i daljnjeg akademskog usavršavanja.

Na fakultetu poručuju da će i ove godine biti organizovane brojne vannastavne aktivnosti – od stručnih debata, seminara i radionica do saradnje sa institucijama javne uprave. Na taj način, studenti će imati priliku da teorijska znanja upotpune praktičnim iskustvima, što je jedan od ključnih ciljeva studija.

Svečani početak nastave očekuje se uz dobrodošlicu brucošima, podsjećanje starijih studenata na važnost akademskog obrazovanja, ali i motivaciju da svi zajedno grade uspješnu akademsku zajednicu. Fakultet za upravu i ove godine želi studentima pružiti kvalitetno obrazovanje i inspirativno okruženje za učenje, istraživanje i lični razvoj.