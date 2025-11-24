NA DŽINDINOM BRDU OBILJEŽEN DAN DRŽAVNOSTI BiH I 82. GODIŠNJICA ZAVNOBIH-a

U organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno – oslobodilačkog rata 1941-1945 Vogošća svečano je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine i 82. godišnjica ZAVNOBIH-a. Na lokalitetu spomenika na Džindinom brdu održan je istorijski čas, a prigodna kluturno umjertnički program izveli su učenici OŠ “Izet Šabić” koji su pokazali sve ono što su pripremili u čast svojoj Domovini.

Prisutnima su se obratili Refik Softić, predsjednik “ABNOAR-a” Vogošća, Migdad Hasanović, načelnik Općine Vogošća i prof. Elmir Sadiković i svi su istakli kako je 25.novembar, Dan državnosti BiH jedan od najvažnijih datuma u istoriji naše zemlje.