NA DIJELU MAGISTRALNOG PUTA M-18 U ul. IGMANSKA SUDAR MOTORNOG VOZILA I ELEKTRIČNOG ROMOBILA

Jutros oko 8h na dijelu magistralnog puta M-18, u Igmanskoj ulici se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne povrede. Naime, na ovom dijelu puta je došlo do sudara putničkog motornog vozila i električnog romobila nakon čega su stvorene velike gužve.

Za RTV Vogošća izjavu je dala glasnogovornica MUP-a KS Mersiha Novalić. “Jutros oko 7:50h PU Vogošća je prijavljena saobraćajna nezgoda u ul. Igmanska u kojoj je učestvovalo jedno putničko motorno vozilo i električni romobil. Lakše tjelesne povrede je zadobila žena od 34 godine koja je upravljala romobilom, a zadržana je na KCUS gdje joj se utvrđuje stepen povreda. Uviđaj na terenu su obavili službenici policije MUP-a KS, a više informacija će biti poznato po njegovom okončanju”, kaže Mersiha Novalić, glasnogovornica MUP-a KS.