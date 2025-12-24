MUP KS NAJAVIO RIGOROZNE KAZNE: 900 KM ZA KORIŠTENJE PETARDI I DRUGE PIROTEHNIKE

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo od 15. decembra, pa sve do 15. januara 2026. godine, provodit će pojačane sigurnosne mjere i kontrole na području Kantona Sarajevo, gdje se povodom nastupajućih praznika očekuje veliki broj posjetilaca, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i inozemstva.

Poseban akcenat, kako navode iz MUP-a KS, bit će na kontroli distribucije i upotrebe pirotehničkih sredstava, a u saradnji i sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove.

“Podsjećamo da je Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira predviđena novčana kazna u iznosu od 300 do 900 KM za prekršaj protiv osobe koja na javnom mjestu posjeduje, pali, ustupa, prodaje, kupuje ili nudi petarde i druga pirotehnička sredstva bez odobrenja nadležnog organa. Ukoliko to rade djeca i maloljetnici, njihovi roditelji ili staratelji mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 400 do 1.200 KM”, kazala je glasnogovornica MUP-a KS Mersiha Novalić.

Ipak, kako dodaju, najvažnija poruka jeste da je pirotehnika opasna. Upotreba pirotehnike, posebno kod djece i mladih, može dovesti do ozbiljnih povreda, koje mogu rezultirati i trajnim invaliditetom.

Apeluje se na sve naše sugrađane i goste koji će boraviti tokom novogodišnjih praznika u Kantonu Sarajevo da ne koriste pirotehniku, a posebno da ne omogućavaju djeci korištenje pirotehničkih sredstava.