MUJI BOGILOVIĆU IZ VOGOŠĆE IZGUBLJENI NOVAC PRONAŠLA I VRATILA DJEVOJKA IZ ROGATICE

Mujo Bogilović 04. jula ove godine je sa svojim rođakom kupovao neke sitnice u Poljoprivrednoj apoteci u Rogatici i nakon izlaska ostao bez novca kojeg je imao sa sobom.

“Dok je rođak birao još neke artikle koje je želio kupiti, izašao sam ispred apoteke kako bih popušio jednu cigaretu dok on ne obavi potrebnu kupovinu”, kaže Mujo Bogilović.

“Prilikom vađenja kutije cigareta, iz džepa mi je, a da to nisam primjetio, ispalo 450 konvertibilnih maraka. Poslije smo, prije nego što sam otišao kući, obišli još dvije prodavnice u Rogatici. Tek naveče primjetio sam da mi nedostaje novac. S obzirom da sa njim nisam izgubio nikakav lični dokument postalo mi je jasno da ću teško ikada doći do svog novca. Sutradan, moj prijatelj Rade Novaković, u namjeri da mi pomogne, obilazio je mjesta u koja sam prethodnog dana svraćao raspitujući se o tome da ko od mušterija, kod njih, nije zaboravio svoj novac. Rade me je obradovao rezultatima svoje potrage. Naime, rekao mi je da je moj novac, ispred apoteke, pronašla Bojana Razdoljac, uposlenica Poljoprivredne apoteke u Rogatici”.

Pronađeni novac, uprkos tome što uz njega nije bilo nikakvog ličnog dokumenta onog ko ga je izgubio, ova poštena djevojka nije zadržala za sebe. Predala ga je u policijsku stanicu odakle sam izgubljeni novac preuzeo. Skromnim poklonom zahvalio sam se Bojani. Ona me je svojim gestom kupila za sva vremena te ću, u vremenu pred nama, kad god svratim u Rogaticu navratiti da je vidim kao rođenu sestru, rekao je Mujo Bogilović