MOŽDA JE ATLETSKI KLUB „VOGOŠĆA“ PRAVI IZBOR ZA VAŠE DIJETE?

Od početka septembra se vrši upis novih članova u svim vogošćanskim sportskim klubovima. Mališani mogu birati sport koji im se sviđa ili prema kojem imaju sklonosti, ali stručnjaci svakako preporučuju plivanje, gimnastiku ili atletiku kao jedan od najboljih izbora. Za atletiku kao bazični sport se smatra da kod djece razvija temeljne motoričke sposobnosti poput brzine, snage, izdržljivosti i koordinacije pokreta.

U AK „Vogošća“ ovog ljeta nisu pravili ljetnu pauzu i treninge održavaju utorkom i četvrtkom. Mjesta ima za sve zainteresovane pa čak i za malu djecu koja mogu pratiti rad u grupi. Najčešće je riječ od djeci od 5 godina života. U klubu kroz zabavu uče različite discipline skakanja, trčanja i bacanja.

AK „Vogošća“ je poznat po odličnim uspjesima koje njihovi članovi ostvaruju na različitim takmičenjima, kako ekipno tako i pojedinačno. Također, u ovom klubu na različite načine pokušavaju i roditelje uključiti u rekreativno bavljenje sportom ili nekom vrste tjelovježbe. Konačno, važno je istaknuti da je atletika sport koji je prilagođen svim uzrastima i sposobnostima, tako da je možda AK „Vogošća“ pravi izbor za Vaše dijete?