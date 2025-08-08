MLADI IZVIĐAČI ZELENIH BERETKI PREPOZNATLJIVI SA SVOJIM UNIFORMAMA PONOSNO ČUVAJU SJEĆANJA NA ŠEHIDE I POGINULE BORCE

Merima Aganović jedna je od mladih ljudi koja svojim radom nastavlja misiju UB „Zelene beretke Vogošća“ a to je sačuvati od zaborava našu slavnu historiju i ne dozvoliti da se zaborave imena heroja odbrane. Inače u udruženju Zelenih beretki poseban akcenat je stavljen na rad sa mladima tako je kroz ovu sekciju izviđača prošlo na desetine momaka i djevojaka koji su kroz različite aktivosti učili o herojskoj odbrani naše zemlje. Članove ove sekcije srećemo na svim važnim događajima u Vogošći, aktivno su uključeni na sva obilježavanja važnih datuma i godišnjica iz perioda odbrambeno- oslobodilačkog rata.

Na njihov rad je ponosan i predsjednik udruženja Bilal Bogilović. Kako kažu, i na ovaj način daju mali doprinos i zahvalnost prema onima koji su braneći ovu zemlju dali svoje živote.