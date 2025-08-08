Naslovnica VIJESTI INFO MLADI IZVIĐAČI ZELENIH BERETKI PREPOZNATLJIVI SA SVOJIM UNIFORMAMA PONOSNO ČUVAJU SJEĆANJA NA...

MLADI IZVIĐAČI ZELENIH BERETKI PREPOZNATLJIVI SA SVOJIM UNIFORMAMA PONOSNO ČUVAJU SJEĆANJA NA ŠEHIDE I POGINULE BORCE

Od
Azra Mešanović
-
9

Merima Aganović jedna je  od mladih ljudi koja svojim radom nastavlja misiju UB „Zelene beretke Vogošća“  a to je  sačuvati  od zaborava našu slavnu historiju i ne dozvoliti da se zaborave imena  heroja odbrane. Inače u udruženju Zelenih beretki poseban akcenat je stavljen  na rad sa mladima tako je  kroz ovu sekciju izviđača  prošlo na desetine momaka i djevojaka koji su kroz različite aktivosti učili o herojskoj odbrani naše zemlje. Članove ove sekcije srećemo na svim važnim događajima u Vogošći,  aktivno su uključeni na sva  obilježavanja  važnih  datuma i godišnjica iz perioda odbrambeno- oslobodilačkog rata.

Na njihov rad je ponosan i predsjednik udruženja Bilal Bogilović. Kako kažu, i na ovaj način daju mali doprinos i zahvalnost prema onima koji su braneći ovu zemlju dali svoje živote.

 

POVEZANI ČLANCIVIŠE OD AUTORA